Mit mehreren Beschlüssen zur Außen-, Einwanderungs-, und Wirtschaftspolitik ist in Berlin der Bundesparteitag der FDP zu Ende gegangen.

Die Delegierten stimmten nach kontroverser Debatte für die Beibehaltung der Russland-Sanktionen der Europäischen Union bei einem gleichzeitigen verstärkten Dialog mit Moskau. Parteivize Kubicki scheiterte mit seinem Anliegen, die Sanktionen auf den Prüfstand zu stellen. Mit Blick auf die deutsche Europapolitik forderte Parteichef Lindner eine stärkere Führungsrolle der Bundesregierung.



In ihrem Schwerpunktantrag stellen die Freien Demokraten ein Sofortprogramm für Innovation vor. Darin setzen sie sich für eine schnellere Digitalisierung von Verwaltung und Bildungseinrichtungen und die Förderung von Schlüsseltechnologien ein. In dem Konzept schlagen sie außerdem sogenannte digitale Freiheitszonen vor, in denen Startup-Unternehmen Raum für Experimente erhalten sollen. Die FDP bekräftigte zudem ihre Forderung nach einem Einwanderungsgesetz, das die Zuwanderung von Fachkräften erleichtern soll.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.