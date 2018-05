Die FDP setzt heute ihren Bundesparteitag unter anderem mit Debatten zur Europa- und zur Russlandpolitik fort.

Der Landesverband Thüringen will mit Unterstützung von FDP-Vize Kubicki die in der Ukraine-Krise gegen Moskau verhängten Sanktionen auf den Prüfstand stellen. Der Bundesvorstand um Parteichef Lindner stellt sich hingegen hinter die EU-Strafmaßnahmen. Gestern hatte Lindner der CSU in Bayern einen zunehmenden Rechtskurs vorgeworfen. Kanzlerin Merkel bezeichnete er als führungsschwach in Europa.



CSU-Generalsekretär Blume wies die Angriffe Lindners zurück. Sie seien eine Anbiederungsstrategie an Rot und Grün, sagte er in München. Wer erwarte, dass der Staat die kulturelle Identität schütze, der sei bei einer FDP unter Führung Lindners falsch.

