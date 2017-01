Berlin Gedenken an Opfer des Anschlags von Jerusalem

Das Brandenburger Tor wird aus Solidarität mit Israel mit der israelischen Flagge beleuchtet. (picture alliance / Michael Kappeler / dpa)

UNO-Generalsekretär Guterres hat das Attentat von Jerusalem verurteilt.

Gewalt und Terror würden nicht zu einer Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern beitragen, im Gegenteil, erklärte er in New York. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass sich die Konfliktparteien dadurch von neuen Anstrengungen im Friedensprozess abhalten ließen. - Ein Palästinenser hatte am Sonntag in Jerusalem einen Lkw in eine Gruppe israelischer Soldaten gesteuert. Vier von ihnen wurden getötet, der Attentäter wurde erschossen. Zu der Tat hat sich in arabischen Sozialen Medien eine bisher unbekannte Palästinensergruppe bekannt. Die Bewegung nennt sich selbst "Gruppe der Märtyrer Baha Elejan".



In Berlin wurde zum Gedenken an die Opfer am Abend das Brandenburger Tor mit der Flagge Israels angestrahlt. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu bedankte sich dafür über den Kurznachrichtendienst Twitter.