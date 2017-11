Union, FDP und Grüne rüsten sich für den Start in die entscheidende Phase ihrer Sondierungen über eine Jamaika-Koalition im Bund.

CDU und CSU berieten heute in Berlin in engerem Kreis um ihre Vorsitzenden Merkel und Seehofer über Prioritäten bei Themen. Anschließend erklärte Seehofer, er glaube, dass am Montag beim Treffen der Chefunterhändler der vier Parteien das Erstellen einer Liste wichtiger Punkte gelingen werde. Auch von FDP und CDU kamen zuletzt optimistische Einschätzungen zu den Erfolgschancen einer Jamaika-Koalition. Die Grünen erklärten, es gebe noch eine ganze Reihe "großer Brocken".



Gestern war die erste Phase der Sondierungen zu Ende gegangen, in der zwölf Themenkomplexe grob auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht wurden. In der zweiten Phase sollen nun konkretere Ergebnisse erarbeitet werden.