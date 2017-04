Kulturstaatsministerin Grütters rechnet mit finanziellen Zuwächsen für Berlin durch den sogenannten Hauptstadt-Finanzierungsvertrag.

Die CDU-Politikerin sagte der "Berliner Morgenpost", sie denke, die Regelungen für den Bereich Kultur würden deutlich großzügiger sein als vor zehn Jahren. Konkrete Summen nannte sie nicht. Grütters erklärte, mit dem neuen Vertrag sollten einzelne Bereiche der Kultur strukturell gestärkt werden. Sie sei zuversichtlich, dass der Vertrag in Kürze unterschrieben werde.



Der Hauptstadt-Finanzierungsvertrag regelt für jeweils zehn Jahre, wie sich der Bund an Aufgaben in Berlin beteiligt, die sich aus der Rolle als Hauptstadt ergeben. Die Regelung für den Zeitraum ab 2018 wurde wegen eines Streits um ein wichtiges Grundstück bislang nicht unterzeichnet.