In Berlin ist Haftbefehl erlassen worden gegen den Mann, der an Heiligabend mit seinem Auto in das Gebäude der SPD-Parteizentrale fuhr.

Eine Polizei-Sprecherin teilte mit, ihm werde unter anderem versuchte schwere Brandstiftung vorgeworfen. Die Ermittler gingen weiter der Aussage des Mannes nach, in selbstmörderischer Absicht gehandelt zu haben. Eine Unterbringung in der Psychiatrie sei nicht angeordnet worden.



Der 58-Jährige hatte am Sonntag zunächst vor der Bundesgeschäftsstelle der CDU in Berlin eine Tasche mit Gaskartuschen und Grillanzünder abgestellt. Danach durchbrach er mit seinem Wagen den Eingang der SPD-Zentrale. Die Polizei fand im Fahrzeug Benzinkanister und Spraydosen. Der Mann wurde leicht verletzt. Ein Brand an dem Auto wurde von der Sprinkleranlage im Foyer des Willy-Brandt-Hauses gelöscht.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.