In Berlin sind Hausbesetzer in mehrere leerstehende Gebäude eingedrungen.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um Häuser in den Stadtteilen Kreuzberg, Friedrichshain und Neukölln. Nach gescheiterten Verhandlungen mit Aktivisten in Neukölln hätten die Einsatzkräfte die Räumung des Gebäudes eingeleitet, erklärte ein Sprecher. Die Lage bezeichnete er als aggressionsfrei.



Den Besetzern geht es nach eigenen Angaben um Wohnraum und um Raum für Projekte. Sie kritisieren, dass in Berlin Häuser leerstehen, obwohl es in der Hauptstadt viele Wohnungslose gebe. Zudem müsse ein immer größerer Teil der Einkommen für Mieten aufgewendet werden.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.