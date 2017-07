Im Rahmen ihrer Friedensfahrt durch Europa haben sich in Berlin Imame versammelt, um ein Zeichen gegen Terrorismus zu setzen.

Die islamischen Geistlichen, die aus mehreren Ländern stammen, erklärten am Breitscheidplatz, sie wollten für die Opfer beten und zeigen, dass der Islam eine Religion des Friedens sei. Am 19.

Dezember 2016 hatte der Attentäter Amri einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert und zwölf Menschen getötet.



Die Imame waren gestern mit einem Bus in Paris gestartet. Sie wollen europäische Städte ansteuern, die in den vergangenen Jahren von Anschlägen betroffen waren - darunter Brüssel, Toulouse und Nizza. Die Tour soll am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, wieder in Frankreichs Hauptstadt enden.