In Berlin sind Vertreter der Unionsparteien sowie von FDP und Grünen zusammengekommen, um eine Bilanz der bisherigen Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition zu ziehen.

Vor dem Gespräch in großer Runde hatten sich die Verhandlungsführer der Parteien getroffen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt erklärte im Anschluss, derzeit gebe es noch, Zitat, "riesengroße Differenzen". Langsam müsse jedem klar geworden sein, dass romantische Gefühle für Jamaika nicht ausreichten. Vielmehr müssten die Inhalte stimmen. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte, aus Sicht von ihrer Partei gebe es noch eine ganze Reihe "großer Brocken", etwa die Haushalts- und Finanzpolitik. Differenzen bestünden auch bei der Migrationspolitik und den Themen Klima und Energie. FDP-Chef Lindner meinte, in der ersten Phase der Sondierungen sei es nicht um Lösungen gegangen. Erst ab jetzt werde richtig verhandelt.



Die Unterhändler hatten in den ersten zehn Tagen der Sondierungen über insgesamt 12 Themenblöcke gesprochen. In einigen Bereichen haben sie sich auf Arbeitspapiere verständigt.