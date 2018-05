Das Bundeskabinett befasst sich heute mit der Einsetzung einer Kommission zum Kohleausstieg.

Diese soll bis Ende des Jahres ein Datum für das Vorhaben festlegen. Zudem sollen die Mitglieder über Perspektiven für neue Arbeitsplätze in den primär betroffenen Braunkohleregionen der Lausitz und des Rheinlands beraten.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter forderte von der neuen Kommission ein Bekenntnis zu den Klimaschutz-Zielen. Das Gremium dürfe nicht von der "Kohlelobby" blockiert werden, sondern müsse Antworten im Einklang mit dem Abkommen von Paris liefern, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.



Für den Vormittag haben Umweltschutzorganisationen zu einer Kundgebung für mehr Klimaschutz vor dem Bundeskanzleramt in Berlin aufgerufen. Initiatoren sind unter anderem Greenpeace und BUND.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.