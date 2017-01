Berlin Kabinett berät über Lohngerechtigkeit und Bundeswehreinsätze

Das Bundeskabinett im vergangenen April (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der Gesetzentwurf von Familienministerin Schwesig zur Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern soll heute im Bundeskabinett beschlossen werden.

In Unternehmen ab 200 Beschäftigten sollen Frauen demnach Auskunft darüber verlangen können, welchen Lohn dort die Männer für eine gleichartige Tätigkeit erhalten. Unternehmen ab 500 Mitarbeitern sollen zudem verpflichtet werden, Verfahren zur Überprüfung und Herstellung von Lohngleichheit einzuführen. Der Gesetzentwurf sollte eigentlich schon im Dezember im Kabinett behandelt werden, die Unionsfraktion leistete aber Widerstand.



Die Ministerrunde beschäftigt sich auch mit der Verlängerung der Bundeswehreinsätze im Irak und in Mali. Im Nordirak bilden deutsche Soldaten kurdische Peschmerga-Kämpfer für den Kampf gegen den IS aus. Das deutsche Kontingent in Mali soll von 650 auf 1.000 Soldaten aufgestockt werden.