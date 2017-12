Auf der Silvesterfeier am Brandenburger Tor in Berlin wird es in diesem Jahr zum ersten Mal eine spezielle Schutzzone für Frauen geben.

Dorthin sollen Frauen gehen können, die sich belästigt fühlen, teilte die Polizei mit. Seit den massiven sexuellen Übergriffen in Köln an Silvester vor zwei Jahren ist die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert. Die Feier am Brandenburger Tor ist die größte Veranstaltung zum Jahreswechsel in der Bundesrepublik.



Die Deutsche Polizeigewerkschaft kritisierte, die Einrichtung einer Schutzzone für Frauen sende eine verheerende Botschaft. Der Vorsitzende Wendt sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", das sei das Ende von Gleichberechtigung, Freizügigkeit und Selbstbestimmtheit.

