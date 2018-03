In Berlin demonstrieren mehrere tausend Menschen gegen den Militäreinsatz der Türkei im Norden Syriens.

Zu der Kundgebung haben kurdische Verbände sowie Vertreter von Gewerkschaften, Linkspartei, Grünen und SPD aufgerufen. Nach Angaben der Polizei wurden bis zu 30.000 Teilnehmer angemeldet.



Die türkische Armee geht seit Mitte Januar in Syrien militärisch gegen die kurdische Miliz YPG vor, die sie als Terrororganisation ansieht. Die USA stufen die Kurden dagegen als Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS ein.



Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien meldet, traf das türkische Militär bei Luftschlägen in der Region pro-syrische Regierungskräfte. Es soll mehr als 30 Tote gegeben haben. Die regierungstreuen Einheiten sind der kurdischen YPG vor einigen Tagen zu Hilfe gekommen.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.