Die Übernahme der österreichischen Fluggesellschaft Niki durch die britisch-spanische Holding IAG droht zu scheitern.

Das Landgericht Berlin entschied, die Zuständigkeit für das Insolvenzverfahren liege in Österreich und nicht in Deutschland. Es folgte damit einer Beschwerde des österreichischen Fluggastrechteportals Fairplane. Gegen den Beschluss des Landgerichts kann noch Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt werden. Bleibt es bei der Entscheidung, müsste ein neues Insolvenzverfahren in Gang gesetzt werden. Die bisher geltenden Kaufverträge wären dann hinfällig. Niki gehörte zur insolventen Fluggesellschaft Air Berlin.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.