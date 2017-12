Der Berliner Linken-Politiker Tas fordert, an Silvester privates Feuerwerk in der Hauptstadt zu verbieten.

Tas sitzt im Berliner Abgeordnetenhaus. Er sagte dem "Tagesspiegel", in der Innenstadt sollte man die Pyrotechnik auf genehmigte Shows unter professioneller Anleitung beschränken. Im Rest der Stadt könnten zunächst bestimmte Flächen ausgewiesen werden, auf denen Feuerwerk erlaubt sei. Das generelle Verbot sollte bis zum Jahr 2020 in mehreren Stufen eingeführt werden, schlug der Linken-Politiker vor. Er verwies darauf, dass durch private Feuewerke viele Menschen verletzt werden und viel Feinstaub in die Luft gelangt.



In Berlin-Wedding wurden erneut zwei Jungen verletzt, als ein Böller explodierte. Die Polizei prüft, ob es sich um einen illegalen Feuerwerkskörper gehandelt hat.

