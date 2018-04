In Berlin-Lichtenberg haben zwei Männer einen Kampfhund auf eine Deutschtürkin und einen Türken gehetzt.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die 56-Jährige und der 36-Jährige gestern Abend zunächst von den noch unbekannten Tätern vor einem Café fremdenfeindlich beleidigt. Dann habe einer der beiden die Frau am Hals gepackt und zu Boden gestoßen. Schließlich sei dem Hund befohlen worden, den Mann anzufallen. Der 36-Jährige wurde leicht am Bein verletzt. Als Passanten auf die Geschehnisse aufmerksam wurden, hätten die Männer die Flucht ergriffen. Bei ihrem Hund soll es sich um einen Pitbull gehandelt haben. Die Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.



Tags zuvor hatten in Friedland in Mecklenburg-Vorpommern eine Gruppe Deutscher ihre Hunde auf zwei Flüchtlinge aus Eritrea gehetzt. Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte, wurden die Opfer zudem geschlagen. Die alkoholisierten Tatverdächtigen hätten die Flüchtlinge noch rassistisch beleidigt, als die Polizei schon vor Ort gewesen sei, hieß es weiter.

