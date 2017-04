Bundeskanzlerin Merkel hat die Leistungen des Libanon in der Flüchtlingkrise des Nahen Ostens gewürdigt.

Die Aufnahme von mehr als einer Million Menschen aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Syrien mache die große Bereitschaft des Landes zu helfen deutlich, sagte Merkel beim Empfang des libanesischen Ministerpräsidenten Hariri in Berlin. Deutschland sei mit 386 Millionen Euro im vergangenen Jahr zweitgrößter Geldgeber gewesen. Diese Hilfe wolle man fortsetzen.



Hariri führte aus, die Aufnahme der syrischen Flüchtlinge belaste die Wirtschaft und das soziale Gefüge seines Landes. Die Ausmaße seien in etwa so, als würde man von der Europäischen Union erwarten, ab morgen 250 Millionen Flüchtlinge aufzunehmen. Er hoffe, dass die derzeit tagende Syrien-Konferenz in Brüssel die Stabilisierung der Situation im Libanon befördere.