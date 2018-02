Die EU steht nach den Worten von Bundeskanzlerin Merkel bei ihrer Finanzplanung für die kommenden Jahre vor großen Herausforderungen.

Nicht nur der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bringe für Europa bei der Neuverteilung der Finanzlasten erhebliche Probleme mit sich. Auch Zukunftsaufgaben wie die Verteidigungs- und die Flüchtlingspolitik müssten mit der neuen Finanzplanung gestemmt werden, sagte Merkel am Abend vor Gesprächen mit dem luxemburgischen Premierminister Bettel und seinem niederländischen Kollegen Rutte in Berlin. Durch den Brexit entstehe in der EU eine Haushaltslücke von etwa zwölf Milliarden Euro jährlich. Der mittelfristige Finanzrahmen ist unter anderem Thema des informellen EU-Gipfels am kommenden Freitag in Brüssel.

