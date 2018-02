Die Finanzplanung der EU steht nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Merkel in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen.

Nicht nur der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bringe bei der Neuverteilung der Finanzlasten erhebliche Probleme mit sich. Auch Zukunftsaufgaben wie die Verteidigungs- und die Flüchtlingspolitik müssten gestemmt werden, sagte Merkel in Berlin. Dort hatte sie zunächst mit dem luxemburgischen Regierungschef Bettel und später mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte über europäische Fragen beraten.



Der CSU-Europaabgeordnete Ferber sagte im Deutschlandfunk, die entscheidende Frage sei, ob man bei der Finanzplanung weiter machen wolle wie bisher. Es gehe nicht nur darum, wer mehr Geld zahle, sondern welche Aufgaben finanziert würden. Der mittelfristige Finanzrahmen ist unter anderem Thema des informellen EU-Gipfels am kommenden Freitag in Brüssel.



Durch den Brexit entsteht in der EU voraussichtlich eine Finanzierungslücke von etwa zwölf Milliarden Euro jährlich. Nach Einschätzung von EU-Haushaltskommissar Oettinger muss sich Deutschland darauf einstellen, jährlich bis zu dreieinhalb Milliarden Euro mehr an Beitragszahlungen für die EU zu leisten.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.