Bundeskanzlerin Merkel empfängt heute in Berlin den türkischen Ministerpräsidenten Yildirim.

Bei dem Treffen im Kanzleramt soll es um die bilateralen Beziehungen und um aktuelle internationale Themen gehen. Yildirim hat im Vorfeld der Unterredung für einen Neubeginn im Verhältnis beider Länder geworben und Hoffnungen auf eine baldige Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel geweckt. Sein Fall ist der größte Streitpunkt zwischen Berlin und Ankara. Yücel sitzt seit einem Jahr ohne Anklage in Untersuchungshaft. - Linke und Grüne appellierten an Merkel, deutliche Worte zur Menschenrechtslage in der Türkei und zum Militäreinsatz in Nordsyrien zu finden.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.