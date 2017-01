Berlin Merkel und Hollande gedenken der Opfer des Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt

Angela Merkel und Francois Hollande am Breitscheidplatz (dpa/Monika Skolimowska)

Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Hollande haben der Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gedacht.

Sie legten am Breitscheidplatz weiße Rosen nieder und hielten eine Weile inne. Merkel hatte zuvor auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Hollande gesagt, die Tat habe erneut gezeigt, dass man die Anschlagsgefahr nur gemeinsam bannen könne. Hollande hob hervor, dass Merkel immer an der Seite seines Landes gestanden habe, wenn Frankreich angegriffen worden sei.



Am 19. Dezember war der Tunesier Anis Amri mit einem Lastwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Zwölf Menschen wurden getötet und viele weitere verletzt. Amri wurde später auf der Flucht von Polizisten in Italien erschossen.