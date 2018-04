Bundeskanzlerin Merkel hat den Angriff auf einen Israeli in Berlin kritisiert.

Der Kampf gegen solche antisemitischen Ausschreitungen müsse entschieden geführt und gewonnen werden, sagte sie in Bad Schmiedeberg. Die Bundesregierung werde mit aller Härte und Entschlossenheit gegen jegliche Form von Antisemitismus vorgehen. Außenminister Maas sagte, der Angriff sei unerträglich.



Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, forderte ein klares Zeichen, den Vorfall nicht nur als Körperverletzung anzusehen. Nach Angaben der Berliner Polizei wurden in Berlin zwei Kippa tragende Männer von drei Personen antisemitisch beleidigt und attackiert. Einer der Täter habe mit einem Gürtel auf einen der Männer eingeschlagen. Eine Videoaufnahme davon wurde in sozialen Netzwerken verbreitet.

