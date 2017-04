Bundeskanzlerin Merkel hat die Flüchtlinge in Deutschland dazu aufgerufen, sich verstärkt auf dem Land anzusiedeln.

Auf dem Land gebe es mehr Wohnraum als in den Städten und die Menschen dort könnten sich häufig besser um die Integration von Flüchtlingen kümmern, sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft. Die CDU-Vorsitzende ermunterte die Migranten zudem, sich nicht nur an Werte und Gesetze zu halten, sondern auch neugierig auf das Leben in der Bundesrepublik zu sein. Die Deutschen sollten ihrerseits mit Offenheit, Verständnis und Interesse auf die Flüchtlinge zugehen.