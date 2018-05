Bundeskanzlerin Merkel hat ein neues Steuersystem für das Digitalzeitalter gefordert.

Merkel sagte auf einer Veranstaltung in Berlin, Daten seien der Rohstoff der Zukunft. Dies müsse bei der Besteuerung besser berücksichtigt werden. Sonst entstehe eine ungerechte Welt, in der die Menschen Daten kostenlos lieferten und andere damit Geld verdienten. Merkel fügte hinzu, das Problem spiegele sich etwa in der europaweiten Diskussion darüber wider, wie große amerikanische IT-Konzerne wie Facebook oder Google besteuert werden sollten.

