Berlin Moschee-Verein Fussilet 33 verboten

Der Moschee-Verein "Fussilet 33" im Berliner Stadtteil Moabit gilt als Anlaufstelle für Salafisten. (picture alliance / Rainer Jensen/dpa)

Neun Wochen nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag in Berlin

Nach Angaben von Innensenator Geisel wurde die entsprechende Verfügung heute zugestellt. Parallel dazu wurden 24 Objekte in der Hauptstadt durchsucht, darunter Wohnungen und Firmensitze, aber auch Hafträume in den Gefängnissen Moabit und Tegel. Ähnliche Aktionen gab es in Brandenburg und Hamburg. Geisel wertete das Vereinsverbot als Schlag gegen den islamistischen Terror. Von der Maßnahme gehe das klare Zeichen aus, dass Menschen, die Gewalt ausübten oder predigten, keinen Platz in der Stadt hätten, sagte der SPD-Politiker. Berlin sei kein Ort für geistige Brandstifter.