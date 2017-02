Berlin Moschee-Verein Fussilet verboten

Der Moschee-Verein "Fussilet 33" im Berliner Stadtteil Moabit gilt als Anlaufstelle für Salafisten. (picture alliance / Rainer Jensen/dpa)

Die Berliner Innenbehörde hat den Moschee-Verein Fussilet verboten.

Heute früh habe die Polizei mit 460 Beamten in der Hauptstadt 24 Objekte durchsucht, sagte ein Polizeisprecher. Darunter waren Wohnungen, Firmensitze und mehrere Hafträume in zwei Berliner Gefängnissen. Die Gebetsräume waren nach Erkenntnissen der Behörden ein Treffpunkt gewaltbereiter Islamisten. In dem Verein Fussilet verkehrte auch der Weihnachtsmarkt-Attentäter Amri. Angesichts des drohenden Verbotes hatte die Moschee vor einer Woche ihre Räume bereits geschlossen.