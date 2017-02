Berlin Moschee-Verein Fussilet verboten

Der Moschee-Verein "Fussilet 33" im Berliner Stadtteil Moabit gilt als Anlaufstelle für Salafisten. (picture alliance / Rainer Jensen/dpa)

Berlins Innensenator Geisel hat das Verbot des Moschee-Vereins

Von der Maßnahme gehe das klare Zeichen aus, dass Menschen, die Gewalt ausübten oder predigten, keinen Platz in der Stadt hätten, sagte der SPD-Politiker. Berlin sei kein Ort für geistige Brandstifter.



Der Moschee-Verein war heute verboten worden. Nach Angaben der Berliner Innenbehörde hatte die Polizei zuvor 24 Objekte durchsucht, darunter Wohnungen, Firmensitze und Gebetsräume in zwei Gefängnissen. In dem Verein Fussilet verkehrte auch der Weihnachtsmarkt-Attentäter Amri.