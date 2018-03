In Berlin ist der mutmaßliche Drahtzieher eines geplanten Kokainschmuggels aus Argentinien festgenommen worden.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem 49-jährigen Mann um einen russischen Staatsbürger. Nach ihm war im Zusammenhang mit der Entdeckung von 400 Kilogramm Kokain in der russischen Botschaft in Buenos Aires gefahndet worden. Den Ermittlungen zufolge sollten die Drogen im Wert von rund 50 Millionen Euro von dort aus in Diplomatengepäck nach Russland und Deutschland geschmuggelt werden.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.