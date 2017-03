In Berlin ist ein mutmaßlicher Kontaktmann des Weihnachtsmarkt-Attentäters Amri festgenommen worden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen 27-Jährigen, der im Juli vergangenen Jahres gemeinsam mit Amri und einem weiteren Mittäter in einer Bar im Bezirk Neukölln mehrere Menschen angegriffen haben soll. Dabei war ein Mann durch Messerstiche verletzt worden. - Der Tunesier Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert und zwölf Menschen getötet. 67 weitere wurden verletzt.