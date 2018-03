Nach der gestrigen Vereidigung der neuen Bundesregierung nehmen mehrere Minister heute offiziell ihre Arbeit auf.

In Berlin übergeben die bisherigen Ressortchefs die Ministerien an ihre Nachfolger. Bundesaußenminister Maas absolvierte bereits gestern seine erste Auslandsreise. Bei einem Antrittsbesuch in Paris kündigte er an, die Diskussion über die von Frankreich vorgeschlagene Reform der EU voranzutreiben. Es gebe vielfältige Probleme in Europa, nicht nur finanzieller Art, betonte Maas.



Frankreichs Präsident Macron plädiert unter anderem für einen gemeinsamen Haushalt der Eurostaaten und für einen europäischen Finanzminister. Die Union steht dem skeptisch gegenüber. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Schneider, rief CDU und CSU auf, ihre Haltung zu klären. Deutschland müsse in Europa wieder konstruktiv auftreten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



Morgen empfängt Macron in Paris Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.