Der neue Eurogruppen-Chef Centeno wird am Nachmittag zu seinem Antrittsbesuch in Berlin erwartet.

Der portugiesische Finanzminister kommt dazu mit seinem geschäftsführenden Kollegen Altmaier zusammen. Centeno hatte das Amt am vergangenen Freitag von seinem Vorgänger Dijsselbloem übernommen. Er sagte dem "Handelsblatt", er hoffe, dass die Koalitionsbildung in Berlin schnell vorankomme. Europa brauche die Regierung so bald wie möglich.



In der Eurogruppe beraten regelmäßig die Finanzminister der 19 EU-Länder mit der Gemeinschaftswährung. Hauptaufgabe ist eine enge Koordinierung der Wirtschaftspolitik.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.