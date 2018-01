Der österreichische Bundeskanzler Kurz hat seine Forderung nach einem besseren Schutz der EU-Außengrenzen bekräftigt.

Viele Staaten hätten sich zuletzt in die richtige Richtung bewegt, so auch Deutschland, sagte Kurz der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Jetzt brauche man einen Fokus auf einen ordentlichen Schutz der EU-Außengrenzen und nicht nur die ständige Diskussion über die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU nach Quoten.



Kurz, der seit Dezember im Amt ist, wird heute in Berlin erwartet. Bei dem Meinungsaustausch mit Bundeskanzlerin Merkel dürfte es unter anderem um die Asylpolitik gehen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.