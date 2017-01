Berlin Opposition kritisiert geplante Türkei-Reise Merkels

Sevim Dagdelen, Sprecherin für internationale Beziehungen der Bundestagsfraktion der Linkspartei (picture alliance / ZB / Karlheinz Schindler)

Die Abgeordnete der Linkspartei, Dagdelen, hat die Türkei-Reise von Bundeskanzlerin Merkel kritisiert.

Der für Donnerstag geplante Besuch in Ankara komme zur Unzeit, sagte Dagdelen im Deutschlandfunk. Im Vorfeld des Referendums in der Türkei könne die Reise Merkels nur als Unterstützung von Präsident Erdogan gewertet werden. Aber wenn die Bundeskanzlerin schon in Ankara sei, müsse sie sich öffentlich für die Freilassung von politischen Gefangenen einsetzen und inhaftierte Oppositionelle besuchen, meinte Dagdelen. Auch die Grünen-Politikerin Roth forderte Merkel auf, Vertreter der Opposition zu treffen. Merkel müsse Erdogan klar machen, dass nur eine demokratische Türkei einen Platz in Europa habe, sagte Roth der Deutschen Presse-Agentur.