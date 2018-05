Im Berliner Stadtteil Neukölln hat die Polizei ein besetztes Haus geräumt.

Die Gespräche mit den Besetzern seien gescheitert, teilte ein Polizeisprecher mit. In den anderen zuvor besetzten sieben Gebäuden in den Stadtteilen Kreuzberg und Friedrichshain habe man niemanden mehr angetroffen. Die Hausbesetzer wollten nach eigenen Angaben gegen die angespannte Lage am Wohnungsmarkt protestieren.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.