Im Berliner Stadtteil Neukölln hat die Polizei ein besetztes Haus geräumt.

Gegen 56 Personen werde wegen Hausfriedensbruch ermittelt, teilte ein Polizeisprecher mit. Hausbesetzer waren gestern aus Protest gegen die prekäre Lage am Wohnungsmarkt in mehrere leerstehende Gebäude in Neukölln, Kreuzberg und Friedrichshain eingedrungen. Sie hatten demnach die Häuser in Kreuzberg und Friedrichshain bei Eintreffen der Polizei aber bereits verlassen.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.