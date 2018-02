Der Berliner Polizeipräsident Kandt ist mit sofortiger Wirkung beurlaubt worden.

Innensenator Geisel erklärte zur Begründung, die Polizei müsse von den Debatten der Vergangenheit freigemacht werden. Es brauche eine Kultur, in der offen über Fehler gesprochen werden könne. Kandt stand seit Ende 2012 an der Spitze der Berliner Polizei, zuvor war er für die Bundespolizeidirektion tätig. Der 57-Jährige war unter anderem im Zusammenhang mit dem Fall Amri in die Kritik geraten. Zudem hatte es bereits im vergangenen Jahr Berichte über Drogen, Disziplinlosigkeit und Lernverweigerung an der Berliner Polizeiakademie gegeben.

