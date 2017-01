Berlin Prozess gegen IS-Terrorverdächtigen

Der Prozess findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. (dpa)

Vor dem Kammergericht in Berlin hat der Prozess gegen einen Syrer begonnen, der Terroranschläge vorbereitet haben soll.

Der 20-Jährige verweigerte beim Prozessauftakt die Aussage. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, potenzielle Anschlagsziele in der Hauptstadt ausgekundschaftet zu haben. Er soll Kontaktmännern bei der Terrororganisation Islamischer Staat Informationen über den Alexanderplatz, das Brandenburger Tor und das Areal um den Reichstag gegeben haben. Der Angeklagte, der im August 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen sein soll, lebte zuletzt in Brandenburg. Er wurde im März 2016 in Berlin festgenommen.