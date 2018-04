Vor dem Berliner Kammergericht beginnt heute der Prozess um die Entführung eines vietnamesischen Geschäftmannes von Berlin nach Vietnam.

Die Bundesanwaltschaft wirft einem mutmaßlichen Mitarbeiter des vietnamesischen Geheimdienstes Beihilfe zur Freiheitsberaubung sowie geheimdienstliche Agententätigkeit vor. Der Mann soll in Prag das Auto der Entführer gemietet und nach Berlin gefahren haben.



Das Opfer war am 23. Juli 2017 in Berlin in einen Transporter gezerrt und laut Anklageschrift zur vietnamesischen Botschaft gebracht worden. Anschließend wurde der Geschäftsmann nach Vietnam verschleppt und wegen Wirtschaftsstraftaten zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Fall belastet die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam.

