Berlin Regierender Bürgermeister Müller verteidigt Sicherheitspaket

Berlins Regierender Bürgermeister Müller hat das vom Senat verabschiedete Maßnahmepaket für mehr Sicherheit verteidigt.

In seiner ersten Regierungserklärung der neuen Legislaturperiode im Abgeordnetenhaus sprach er von einem Konzept mit Augenmaß. Es würden mehr Personal eingestellt und die technische Ausstattung der Polizei verbessert. Außerdem strebe man einen neuen Umgang mit sogenannten Gefährdern an. Ziel nach dem Terroranschlag an der Gedächtniskirche sei mehr Sicherheit für die Bürger. - Müller führt eine rot-rot-grüne Koalition an. Es ist das bundesweit erste derartige Bündnis unter Führung der SPD.