In Berlin ist die SPD zu ihren Beratungen über die Koalitionsverhandlungen mit der Union zusammengekommen.

Bei dem Treffen im Willy-Brandt-Haus geht es darum, sich inhaltlich und personell für die Gespräche aufzustellen. Diese sollen morgen beginnen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Sozialdemokraten, Schneider, machte deutlich, dass man von CDU und CSU inhaltliche Zugeständnisse fordere. Dies ist in den vergangenen Tagen von Unions-Politikern jedoch mehrfach zurückgewiesen worden.



Die SPD hatte am vergangenen Sonntag auf einem Sonderparteitag eine knappe Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der Union erhalten. Damit verbunden war allerdings der Auftrag, in den Gesprächen noch Änderungen am Sondierungsergebnis zu erreichen. Umstritten ist weiterhin die Gesundheitspolitik, der Familiennachzug für Flüchtlinge und die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen.

