Berlin SPD-Spitze berät über Kanzlerkandidatur

Die SPD-Spitze will am Nachmittag bei einem vertraulichen Treffen in Berlin über die Kanzlerkandidatenfrage beraten.

Ob bereits eine Entscheidung fällt, ist offen. Offiziell wollen die Sozialdemokraten ihren Kandidaten am Sonntag auf einer Vorstandsklausur nominieren. Im Gespräch sind neben Parteichef Gabriel der bisherige Europaparlamentspräsident Schulz und Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nehmen an der Runde in der Parteizentrale auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft, Fraktionschef Oppermann und Generalsekretärin Barley teil. Die SPD muss zudem die Nachfolge von Außenminister Steinmeier klären. Er soll am 12. Februar zum neuen Bundespräsidenten gewählt werden.