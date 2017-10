In Berlin wird heute die Staatsoper unter den Linden nach siebenjähriger Schließung wieder eröffnet.

Zur Eröffnungsgala inszeniert Intendant Jürgen Flimm "Szenen aus Goethes Faust" von Robert Schumann. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Daniel Barenboim. In den kommenden Tagen sind unter anderem Konzerte mit der Staatskapelle Berlin und den Wiener Philharmonikern geplant.



Bereits am nächsten Wochenende soll das Opernhaus dann noch einmal für zwei Monate schließen, um die neue Technik an die Erfordernisse des regulären Opernbetriebs anzupassen. Die Modernisierung kostete 400 Millionen Euro, deutlich mehr als ursprünglich geplant.