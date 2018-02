Bei der Farbbeutel-Attacke gegen die türkische Botschaft in Berlin geht der polizeiliche Staatsschutz von einer politisch motivierten Tat aus.

Das sagte ein Sprecher in Berlin. Die türkische Botschaft machte auf Twitter "Sympathisanten einer Terrororganisation" für den Anschlag verantwortlich. Die Fassade des Botschaftsgebäudes war heute früh von Unbekannten mit roten, grünen und gelben Farbbeuteln beworfen worden. Das sind die Farben der kurdischen Flagge.



Die türkische Armee geht in der nordsyrischen Region Afrin seit Wochen gegen kurdische Milizen vor. Dagegen war auch in Deutschland protestiert worden.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.