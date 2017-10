In Berlin hat Bundespräsident Steinmeier Bundeskanzlerin Merkel und ihren Ministern inzwischen die Entlassungsurkunden überreicht.

In seinen Abschiedsworten lobte der Bundespräsident den stabilen Kurs der bisherigen Bundesregierung. Dieser stabile Tanker sei ein gutes Gefährt für die raue See der letzten vier Jahre gewesen. Steinmeier hatte Merkel heute früh gebeten, die Amtsgeschäfte bis zur Bildung einer neuen Regierung weiterzuführen.



CDU, CSU, FDP und Grüne trafen am Abend zu einer Sondierungsrunde über die Themen Finanzen, Steuer und Europa zusammen.