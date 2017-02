Berlin Steinmeier soll heute zum Bundespräsidenten gewählt werden

Gottesdienst in der St.-Hedwigs-Kathedrale, der katholischen Bischofskirche in Berlin. (dpa / picture alliance / Andreas Schoelzel)

In Berlin kommt am Mittag die Bundesversammlung zusammen, um den Nachfolger von Bundespräsident Gauck zu wählen.

Zunächst sind die 1260 Mitglieder des Gremiums von den Kirchen zu einem ökumenischen Gottesdienst in der St.Hedwigskathedrale eingeladen. Dann kommen die Fraktionen noch einmal zusammen. Die Große Koalition hat den früheren Außenminister Steinmeier als Kandidaten für die Nachfolge von Bundespräsident Gauck nominiert. Seine Wahl gilt als sicher. Auch die Grünen und die FDP haben Zustimmung signalisiert. Union und SPD verfügen zusammen über 923 der insgesamt 1.260 Stimmen, notwendig sind 631. Die Amtsübergabe findet am 18. März statt. Neben Steinmeier treten vier weitere Kandidaten an.