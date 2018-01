Bundespräsident Steinmeier hat sich in Berlin erstmals mit Vertretern muslimischer Verbände getroffen.

In den Gesprächen sei es um die Rolle und Prägung des Islam in Deutschland gegangen, sowie um die Ausbildung von Imamen und um muslimische Institutionen, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Der Bundespräsident habe außerdem an die Teilnehmer appelliert, sich stärker im Kampf gegen den Antisemitismus zu engagieren. Zu dem Treffen hatte Steinmeier unter anderem den Zentralrat der Muslime in Deutschland und den deutsch-türkische Moscheenverband Ditib eingeladen. Vor dem Hintergrund der türkischen Offensive gegen Kurden in Syrien hätten die Verbände betont, sie wollten keine externen Konflikte in Deutschland austragen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.