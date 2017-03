Auch heute werden die meisten Flüge von und nach Berlin ausfallen.

Grund hierfür ist der anhaltende Streik des Bodenpersonals auf den Flughäfen Tegel und Schönefeld. Der Ausstand hatte gestern begonnen und wurde von der Gewerkschaft Verdi bis morgen früh um 5 Uhr verlängert.



Mit dem Streik will die Gewerkschaft Verdi ein besseres Tarifangebot für die rund 2000 Beschäftigten durchsetzen. Die Arbeitgeber bieten innerhalb von drei Jahren ein Plus von durchschnittlich acht Prozent an. Verdi ist das zu wenig und fordert einen Euro mehr pro Stunde bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten.