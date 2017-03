Der Streik des Bodenpersonals an den beiden Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld geht bis Mittwochmorgen in die Verlängerung.

Die Gewerkschaft Verdi forderte die Arbeitgeber auf, ein neues Tarifangebot vorzulegen. Die Fluggesellschaften kritisierten die Arbeitsniederlegung als unverhältnismäßig und plädierten für eine verbindliche Schlichtung. Fast alle Flüge von und nach Berlin wurden heute abgesagt. Einige Maschinen konnten nach Dresden und Leipzig weitergeleitet werden und dort landen. Wegen des Streiks in Berlin kam es auch zu Ausfällen an anderen Flughäfen, so in Köln und Düsseldorf.