In Berlin haben führende deutsche Politiker und Parlamentsabgeordnete mit einer Totenmesse Abschied von Altbundeskanzler Kohl genommen.

Beim Gottesdienst in der katholischen St. Hedwigs-Kathedrale würdigte Unionsfraktionschef Kauder Kohl als großen Europäer und deutschen Patrioten. Die vielleicht größte Vision Kohls und seiner Generation sei ein Europa ohne Grenzen und in Frieden. Diese Leistung gelte es zu bewahren. Mit der Messe war dem Wunsch vieler Abgeordneter entsprochen worden, auch in der Bundeshauptstadt im Rahmen einer kirchlichen Feier Kohls zu gedenken. Der Altbundeskanzler war am 16. Juni im Alter von 87 Jahren in Ludwigshafen gestorben.