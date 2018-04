Während der gestrigen Demonstrationen in Berlin gegen Antisemitismus hat es weitere judenfeindliche Vorfälle gegeben.

Wie dort die Polizei heute mitteilte, wurde im Stadtteil Schöneberg ein Mann mit Kippa von einem Unbekannten antisemitisch beschimpft. Zudem seien Teilnehmer einer Demonstration im Stadtteil Neukölln von mutmaßlichen Rechtsextremen bedroht worden. Die Kundgebung wurde daraufhin abgebrochen. Auf einem im Internet veröffentlichten Film ist unter anderem zu sehen, wie eine Person einem Man mit Kippa vor die Füße spuckt.



In Berlin hatte die Jüdische Gemeinde dazu aufgerufen, unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" aus Solidarität die jüdische Kopfbedeckung aufzusetzen. Hintergrund war der Angriff auf zwei junge Männer mit Kippa in der Hauptstadt in der vergangenen Woche. Auch in anderen deutschen Städten hatte es Kundgebungen gegeben.

